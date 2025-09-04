Polémica en La Arena por la propiedad del premio de "La Angula de Oro"

La entrega, el pasado fin de semana, de la Angula de Oro a Manolo "el de la Reina" está trayendo cola en La Arena. Este galardón, entregado por la agrupación de electores San Juan de La Arena Sí, tiene el mismo nombre que el que entrega la cofradía de pescadores del pueblo. De hecho, el 30 de abril fallaron dicho premio al director general de Pesca, aunque todavía no se ha realizado el acto de entrega. El malestar es aún mayor al tener en cuenta que, desde la agrupación electoral, desde el 30 de junio se está trabajando para registrar dicha denominación.