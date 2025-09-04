Se pospone el concierto de clavicordio previsto para el 20 de septiembre
N. M.
Raíces
El concierto de clavicordio, previsto inicialmente para el próximo 20 de septiembre en el Monasterio de la Merced de Raíces Viejo, se pospone hasta el domingo 28 de diciembre. Este cambio de fechas responde a que el músico que dará el recital, en el que se incluyen piezas de música española de los siglos XVI al XVIII, tiene actualmente el instrumento en el luthier.
Un clavicordio es un instrumento musical europeo de teclado y cuerda percutida, con un sonido débil y dulce. Fue muy popular hasta el siglo XIX, considerado un antecedente del piano moderno debido a su respuesta al tacto, y se usaba principalmente como instrumento solista en ambientes íntimos.
