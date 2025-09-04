Puesta de largo en Avilés de la última novela de Esther García

María Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, presenta esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Univeristarios, su última novela, "Xiblón. Menudu putiferiu". Además de la autora, en el acto intervendrá José Ramón Iglesias Cueva, académicu de la llingua asturiana.

El lugar que da título a la novela, Xiblón, no aparece en los mapas, pero existe. Existe, según la autora, en cada aldea donde se cruzan los rezos con los pecados, las curuxas con las envidias, los muertos con los secretos. En "Xiblón. Menudu putiferiu" todo se sabe, nadie perdona y la lengua corta más que una navaja. Esta es una novela escrita con entrañas y con risa, con lujuria rural y ternura callada, a decir de los críticos. Es, en suma, una tragicomedia feroz donde los hombres beben, donde las mujeres mandan y los fantasmas hablan bajo las camas.

María Esther García López levanta a un pueblo entero con palabras y su lengua, el asturiano, que suena aquí más viva que nunca. La obra ha sido editada por Orpheus Ediciones Clandestinas.