Saint-Gobain Cristalería, pendiente de su obra en Avilés, cerró 2024 con beneficios por varios cientos de millones de euros
La empresa vidriera facturó el pasado ejercicio 34 millones de euros menos que en 2023, pero ingresó los dividendos de sus sociedades participadas
La empresa Saint-Gobain Cristalería, que es la sociedad matriz del negocio del vidrio que tiene la multinacional francesa Saint-Gobain en la península Ibérica, cerró el ejercicio contable del año pasado con más de 147 millones de euros, una cifra que sale después de intereses, amortizaciones e impuestos.
Se da la circunstancia de que en 2024 la facturación de la compañía que tiene en La Maruca una fábrica desde hace más de siete décadas fue de 342,8 millones de euros, en torno a 34 millones menos que doce meses atrás.
Pese a eso, el resultado neto de 2023 fue notablemente menor al último que acaba de publicar. En 2023, Saint-Gobain Cristalería había hecho 68 millones, más o menos la mitad que este diciembre.
Dividendos
La explicación de esta aparente disonancia entre los dos resultados contables es que este pasado año, Saint-Gobain Cristalería ha cobrado un poco más de 150 millones en dividendos de las empresas participadas, mayormente, del mismo grupo. Además, de la lectura del informe contable se trasluce la reversión de instrumentos financieros (más de 40 millones).
El negocio del vidrio en conjunto
La matriz del negocio del vidrio cuenta participaciones en otras compañías del grupo Saint-Gobain por valor de 1.300 millones de euros: La Veneciana –Climalit– y Saint-Gobain Glass Solutions. La primera es la que fundó Basilio Paraíso y sobre ella nació, a comienzos del siglo XX, Cristalería Española, la heredera de Saint-Gobain Cristalería.
La circunstancia principal del ejercicio pasado en Avilés fue el cierre del negocio de Sekurit (el de los parabrisas).
