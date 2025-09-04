Estas son las increíbles cifras de visitantes que ha conseguido uno de los museos más visitados de Asturias

El museo de la Mina de Arnao vive uno de los mejores momentos de su historia. Tras superar, en el pasado mes de julio, los cien mil visitantes desde su apertura, el equipamiento ha firmado uno de los mejores meses de su historia, llegando a los 2.700 visitantes. Normalmente el mes de agosto siempre es el mejor a nivel de visitas en el museo, pero durante este año se ha superado holgadamente las 2.300 que suele tener el emplazamiento.

La mayor parte del turismo que acude a Arnao es nacional. En agosto, 2.129 personas que residen en España, pero fuera del Principado de Asturias, recorrieron las galerías de la mina. Hubo visitas de todas las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero una vez más, Madrid es el origen que más se repite. 990 personas que residen en la capital acudieron al museo castrillonense, muy por delante del resto de procedencias: Castilla y León (254), Cataluña (170), Andalucía (149), Euskadi (119) y Comunidad Valenciana (114).

El Museo de la Mina de Arnao registró además la visita de 449 turistas de distintos puntos de Asturias, con Oviedo como lugar de residencia más habitual en esta ocasión, con 130 visitantes de esta localidad. La mina recibió además a 32 personas residentes en el municipio que se acercaron para conocer uno de los lugares más significativos, que cuenta además con el único elemento declarado Bien de Interés Cultural en Castrillón: el castillete de la mina.

Además de las visitas de nacionalidad española, la antigua explotación minera submarina también es un reclamo para el turismo internacional. Solo en agosto se recibió a visitantes de dieciocho nacionalidades extranjeras, con Francia como origen más habitual durante este mes, con 34 visitas. Le siguen Estados Unidos (13), Portugal y Países Bajos (ambos con 12), Italia (9), Alemania (7), Reino Unido y Andorra (6) y Ucrania, India y Perú (todos ellos con 5 visitantes).

Por tipo de persona que se acerca hasta la Mina de Arnao, la inmensa mayoría de visitantes en agosto, 2608, acudieron al museo de forma individual, mientras que 92 lo hicieron como parte de visitas de grupo. En cuanto a la edad de quienes se acercan a conocer el patrimonio minero castrillonense, en este periodo se recibió a 462 menores y 2238 personas adultas.

Los datos de afluencia confirman que el Museo de la Mina de Arnao continúa siendo uno de los mayores reclamos turísticos del municipio. El museo castrillonense recibió además a principios de este verano, el pasado 8 de julio, a su visitante número cien mil.