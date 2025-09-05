Alarma en la ría por un incendio con varios focos

Las alarmas saltaron ayer sobre las 14.30 horas, cuando personal de la cantera de Acciona, en la margen derecha de la ría de Avilés, vio el fuego en las proximidades del vertedero de Arcelor, en el límite con el concejo de Gozón. El origen, según los primeros indicios, fue la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, lo que provocó una chispa que generó el incendio.

Mientras se daba voz de alarma, un operario de Acciona inició las labores de extinción remojando el terreno con una cuba para evitar que las llamas llegasen hasta la cantera donde se encontraba el personal de la cantera.

Al lugar, próximo a Zeluán, se desplazaron dotaciones de Bomberos de Asturias desde La Morgal y del parque de Avilés, además del helicóptero y los equipos contra incendios de Arcelor y Acciona. También acudieron la Policía Local de Avilés, la Nacional, y la del Puerto de Avilés.

Hubo un momento en el que se tuvieron que atacar varios focos, ya que al tratarse de una zona arbolada, de eucaliptos, las llamas se extendían con cierta rapidez.

La columna de humo fue por momentos alarmante, lo que hizo temer a los vecinos del entorno que el incidente pudiera ser de mayor gravedad pese a la cantidad de medios materiales y dotaciones de personal que estaban interviniendo.

Retenes nocturnos

Los servicios de extinción consiguieron controlar el fuego sobre las 16.30 horas, aunque las labores se prolongaron varias horas más, e incluso a última hora de la tarde ya estaba previsto mantener retenes de vigilancia durante la noche por si se reavivaba alguno de los focos.

Se da la circunstancia de que sobre las 18.40 horas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, comunicó el paso a fase de emergencia en situación cero del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Según se explicó desde el Principado, este nivel cero, el más bajo de las cuatro fases que contempla el plan, viene provocado por la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan, incluyendo medios del Estado asignados anualmente, siempre y cuando actúen dentro de su zona de intervención preferente.