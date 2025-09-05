Arranca la 'folixa' de septiembre en el barrio de Versalles: estas son todas la actividades para el fin de semana

El barrio de Versalles ya está listo para sus fiestas, que arrancaron este viernes día 5 y que se prlongarán hasta el 9 de septiembre con un amplio programa que combina música, gastronomía y ocio familiar.

En esta edición, la organización ha querido dar un aire renovado al calendario festivo con varias novedades, entre las que se encuentra un show de magia y la introducción de una sesión de tardeo. Además, al coincidir con la festividad del Día de Asturias, se celebrarán cuatro jornadas de verbena en lugar de tres.

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas. El programa arrancó este viernes con la actuación, en el capítulo musical, de "The Classic Rock Band" a las 21.00 horas y la verbena a cargo de "Fania Blanco Show" y "DJ Vietis" a partir de las 22.15 horas. La tarde estuvo marcada por sesiones de danza.

Este sábado, día 6, será el turno de la magia de Fran (11.00 horas), el concurso de tortillas y postres (12.30), y el estreno del tardeo "VRS Urban Fest" (16.00 horas) con la orquesta "Cuarta Calle" y "DJ Adri Alonso" como cierre nocturno. El domingo día 7 tomará el relevo la tradicional comida vecinal, prevista a las 14.00 horas, para cerrar la jornada con la verbena en manos de "Finisterre".

El lunes 8, día grande de las fiestas, incluirá procesión y misa por la mañana, pasacalles y circo en la calle a las 17.00 horas, y la actuación estelar del "Grupo Beatriz" para cerrar la jornada. El martes 9 se celebrará el Día del Niño, con atracciones a precios populares y la "Holy Party Infantil" a las 17.30 horas.