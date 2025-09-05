Camadas de gatos en adopción en Soto del Barco
El Ayuntamiento de Soto del Barco ha recordado que el Consistorio cuenta con un pequeño grupo de gatos en adopción, pertenecientes a colonias municipales y de aproximadamente dos meses de edad. Los interesados pueden consultar en el 695635169 o por mambiente@sotodelbarco.com.
