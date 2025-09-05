Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camadas de gatos en adopción en Soto del Barco

El Ayuntamiento de Soto del Barco ha recordado que el Consistorio cuenta con un pequeño grupo de gatos en adopción, pertenecientes a colonias municipales y de aproximadamente dos meses de edad. Los interesados pueden consultar en el 695635169 o por mambiente@sotodelbarco.com.

