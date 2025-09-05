Demostración instrumental en el nuevo Conservatorio

El Conservatorio Municipal Profesional "Julián Orbón", ya trasladado este curso a la nueva sede de la calle la Ferrería, ofreció ayer por la tarde en el auditorio una demostración de instrumentos dirigida al alumnado interesado en comenzar sus estudios musicales este año. El alumnado del propio Conservatorio realizó una muestra de todos los instrumentos que se imparten en las enseñanzas elementales. Seguidamente, se celebró el acto público de adjudicación de vacantes para el nuevo alumnado. El equipamiento inicia una nueva etapa en un edificio con 27 aulas.