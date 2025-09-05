Una empresa quiere levantar un parque de baterías en la ría

La construcción de un parque de baterías, Bess Maruca, en la avenida Conde de Guadalhorce 75, cerca de una gasolinera, ha salido a información pública con un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones.

El proyecto lo impulsa la empresa Broadview Corporate Services, con un presupuesto de 29.294.075 euros, según figuraba ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Se trata de una instalación formada por 12 bloques de potencia, cada uno de ellos con dos contenedores de baterías, dos convertidores y un transformador. Incluye además una línea subterránea de alta tensión de 786 metros de longitud y en canalización bajo tubo desde la subestación de la planta hasta la subestación Maruca.