Los guionistas se hacen hueco en las trigésimas Jornadas del Cómic

Jorge Iván Argiz ofició ayer como director único de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés", aunque, en realidad, son tres. Sus otros dos compañeros de responsabilidad –Ángel de la Calle y Germán García– disculparon su ausencia de la presentación oficial de la edición que echa a andar el próximo martes –hasta el sábado día 13– y que no es otra que la trigésima. Así, con este número redondo. "Han cambiado mucho las cosas en esta ciudad desde que empezamos. Pensar que hay quien, con menos de treinta años ha vivido las Jornadas como lo normal es sólo una de ellas", explicó antes de centrarse en lo principal: en la lista de autores invitados, en los encuentros con los lectores, en las propuestas en las Jornadas Off, porque también las hay.

Explicó Argiz a este respecto que el salón avilesino de la historieta de Avilés este año servirá para reivindicar la figura de los guionistas –una mitad de los creadores de cómic; la otra son, claro, los dibujantes–: "No se puede negar, siempre pasa, nosotros los queremos mucho a todos, pero tener un autor como Garth Ennis, que le dio unmeneo largo al Castigador, es un éxito enorme. Ennis es los escritores más codiciados por todos los salones del mundo. Y es que ha dejadolos una marca indeleble en la historia del cómic. Ennis es una especie de Tarantino de las viñetas, que no se deja mucho ver por salones y que ha decidido estar este año en Avilés", dijo Argiz.

Y luego el codirector del salón añadió: "A través de él, de Ennis, hemos vuelto a centrarnos este año mucho en la figura del guionista, de una forma deliberada, porque el cómic evidentemente es un medio muy visual, se usan las imágenes para contarlo, pero sobre todo estas imágenes, como digo, se usan para contar una historia, una historia que utiliza el guionista, que a veces queda un poquito más de tapadillo".

Lo de los treinta años de las Jornadas fue algo que destacó la concejala de Cultura, la socialista Yolanda Alonso: "Yo querría también aprovechar este momento de aniversario para agradecer a los impulsores y programadores de las Jornadas el que este salón no haya perdido identidad, porque es muy fácil que los festivales puedan seguir dimensionándose, cambiando. Yo creo que estas Jornadas de cómic, y creo que por eso son valoradas más allá de Avilés: no han perdido su esencia y su identidad. Mesas redondas, firmas, contacto con el público, con los lectores".

Nueva exposición

Alonso anunció que para conmemorar estos treinta años de las Jornadas de Cómic, "se está preparando una exposición en la que se recogerán los carteles anunciadores de tres décadas de presencia de las viñetas en Avilés y que han hecho de este festival una referencia del cómic". Argiz apostilló: "Podríamos incluir también las láminas que reparte Enrique Vegas". Esas láminas son las que se reproducen en el calendario municipal que se repartió por todos los domicilios del concejo a comienzos de este año.

Argiz, en este sentido, también hizo mención al operativo municipal de encargar a unos cuantos dibujantes de postín que diseñen los carteles de actividades tan señeras como las fiestas de San Agustín o la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas.

Los organizadores, aparte de Ennis, destacaron la presencia de los hermanos Fresno –los de Benito Boniato, estudiante de bachillerato, pero también Teresa Valero, Pere Pérez o Matz, el creador de "El Asesino", el protagonista de la última película de David Fincher. Destacaron a Germán García, el del cartel de las Jornadas. "Llegó en las primeras ediciones con una carpeta y sus primeros trabajos, este año se encarga de celebrar los treinta años", destacó Argiz.