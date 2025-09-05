Interior registra 360 ciberdelitos entre Avilés y Castrillón

La ciberdelincuencia en Asturias en 2025 ha aumentado un 1,6 por ciento respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior en su Balance Trimestral de Criminalidad. En Avilés, se registraron 236 denuncias por ciberdelitos, mientras que Castrillón alcanzó las 124. Según los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado, los usuarios deben extremar precauciones y "desconfiar de enlaces desconocidos" con el fin de evitar estafas como "phishing" o "smishing" Además, ofrecieron su apoyo a las instituciones, empresas y particulares para asesorarles en la materia.