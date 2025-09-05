La vuelta al cole ya es una realidad, al menos para los más pequeños de la comarca de Avilés. Este jueves, las escuelas de primer ciclo de infantil de los diferentes concejos abrieron por primera vez sus puestas para iniciar el periodo de adaptación del alumnado. Durante la próxima semana, los bebés de menos de tres años acudirán diariamente, una hora, para conocer a sus profesoras y el espacio donde pasarán el próximo curso.

Las listas de espera marcan el inicio de curso en las escuelas infantiles

En Avilés, la mañana comenzó ajetreada, con las familias acudiendo desde primera hora a las escuelas infantiles de La Magdalena, El Quirinal y La Toba (en el futuro, se sumarán tres nuevos centros en el Palacio Valdés, Marcos del Torniello y Poeta Juan Ochoa). Este año, los tres centros ofertaron en la primera mitad de año hasta 108 plazas para el primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) para el curso que acaba de iniciar. En junio, las solicitudes ya habían desbordado la oferta, provocando que casi 170 familias se quedasen en lista de espera. En total, se presentaron más de 270 solicitudes de matrícula (35 más que el curso anterior).

Según cifras de junio, El Quirinal tenía ya matriculados 16 alumnos de 0 a 1 año, 23 de 1 a 2 años y 15 de 2 a 3 años. La Toba, por su parte, lograron plaza 8, 18 y 10 alumnos en los respectivos cursos, mientras que La Magdalena cuenta con 18 alumnos nuevos en las tres aulas de infantil.

En Corvera, la escuelina tuvo también una mañana atareada, aunque su directora, María Alonso señaló que "el periodo de adaptación es más para los padres" ya que "no deja de ser normal que les cueste dejar a los niños por primera vez". En total, el centro cuenta con 111 alumnos repartidos en ocho aulas.

En cuanto a Gozón, la escuela de Luanco arrancó con 71 nuevos estudiantes, 33 de ellos recién admitidos, en las seis aulas con las que cuenta (dos de 0 a 1 año, una de 1 a 2 años, una mixta de 0 a 1 y dos de 2 a 3 años) mantiene a 9 en lista de espera. En Castrillón, la concejala de Educación, Rosa Rubio, señaló que la escuela cuenta con 7 matrículas nuevas, marcadas por la oferta de atención madrugadores: "Es un éxito tremendo para una escuela rural", señaló la concejala. En cuanto a Illas, la escuela experimenta su primer curso desde el inicio tras inaugurarse en diciembre de 2024.

Posibilidad de más centros

Ante la oleada de solicitudes en Avilés y la gran lista de espera, el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, se comprometió en junio a "exigir" más escuelas en Avilés "si se sigue registrando lista de espera".