Mariano Bayón, que restauró el Palacio Valdés, vuelve a su odeón
El arquitecto acompañará al periodista Luis Muñiz en la presentación de su último libro
S. F.
El periodista Luis Muñiz, el autor de, entre otros, de la biografía de José Manuel Pedregal, anunció ayer que tiene nuevo libro –"Teatro Palacio Valdés. Templo de las artes escénicas" (Nieva, 2025)– y que tiene previsto presentarlo el próximo viernes día 12 de septiembre (19.00 horas). Estará acompañado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y de su antecesor en el cargo, Santiago Rodríguez Vega, que fue el encargado de presidir la reapertura del odeón que el arquitecto Mariano Bayón se encargó de restaurar. Bayón, de hecho, volverá así a su escenario.
"Este libro viene en un año muy importante porque celebramos los 125 años del inicio de la construcción de nuestro teatro Palacio Valdés", señaló la concejala de Cultura, la socialista Yolanda Alonso.
Muñiz,por su parte, explicó: "Uno de los objetivos que quería cumplir con este libro era mostrar el esplendor que tiene el teatro ". Benjamín Lebrato, el editor, apostilló: "Este libro, que es una joya, es el que más fidedignamente cuenta la historia de cómo se hizo el teatro". n
