Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo libro de María Esther García López

Nuevo libro de María Esther García López | MARIO CANTELI

Nuevo libro de María Esther García López | MARIO CANTELI

El Centro de Servicios Univeristarios acogió ayer la presentación de "Xiblón: Menudu Putiferiu" (Orpheus Ediciones Clandestinas"; de María Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. José Ramón Iglesias Cueva la acomañó. Los dos, en la foto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents