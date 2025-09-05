La oposición de Castrillón tilda de "descafeinado" la programación de verano

Un verano "descafeinado" y donde no se ha aprovechado todo el potencial de Castrillón. Así califica la oposición del concejo los últimos meses y critican el "excesivo triunfalismo" de la concejalía de Turismo, algo que cree que está alejado de la realidad. "Los datos no son para nada esperanzadores", critican desde Izquierda Unida, mientras que el PSOE destaca el "malestar de las asociaciones vecinales y de festejos, que están abandonadas a su suerte".

Uno de los puntos donde tanto IU como PSOE centran sus críticas es en el Castillo de Gauzón. Yasmina Triguero e Iván López coinciden en que es un espacio desaprovechado. "No tiene visitas guiadas a pesar de haberlo anunciado a bombo y platillo, y no hay inversión para continuar con la musealización del espacio. Tampoco se celebra la Semana Medieval, un evento plenamente consolidado que el PP eliminó de un plumazo del calendario veraniego", carga la exalcaldesa.

Otro de los enclaves donde ambos partidos creen que hace falta más recursos es en el museo de la Mina de Arnao. "Se debería trabajar en la conservación de las Escuelas del Ave María y de sus mapas, para que fuese un complemento para las visitar", señala López. Esa falta de actividades complementarias es motivo de crítica por parte de IU, donde señalan que solo se realizan las obligatorias por el contrato con la empresa adjudicataria. "Nos venden que 2.700 personas han visitado la mina en agosto, unos datos iguales a los de agosto de 2022, último año bajo el mandato de IU, donde 2.659 personas visitaron este enclave minero", apuntan.

Según el PSOE, el gobierno del PP ha "abandonado a su suerte" a las asociaciones vecinales y de concejos que se encargan de las diferentes fiestas del concejo, algo que "gracias al empeño de los vecinos ha salido adelante". "Para nosotros tiene tanta o más importancia los festejos de las distintas parroquias que el Long Board o cualquier gran festival", explica López. Por su parte, IU lamenta la "menor oferta cultural en las calles del concejo". "No se ha realizado el verano cultural que llevaba la música a las calles y, además, el Valey lleva cerrado desde hace más de año y medio y continua con una programación bajo mínimos". "Mientras las cifras en Asturias o en municipios cercanos como Avilés mejoran notablemente sus datos, en Castrillón ni mejoramos la oferta ni mejoramos las estadísticas", sentencia Triguero.