Piden la condena para un operario por el derrame de 400 litros de gasoil a un río en Castrillón

La Fiscalía del Principado de Asturias, en su sección territorial de Avilés, solicita la condena de un operario por un derrame de 400 litros de gasoil en una casa de Castrillón, parte de los cuales se filtraron por el subsuelo al río Ferrería. La vista oral está señalada este martes 9 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 9.30 horas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente causado por imprudencia grave de los artículos 325.1 y 331 del Código Penal.

Y solicita que se condene al acusado a 5 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; 8 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con el transporte de mercancías peligrosas durante 9 meses. Abono de las costas procesales.

Indemnización

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al propietario de la vivienda afectada con el importe que se acredite en ejecución de sentencia por los perjuicios sufridos durante el tiempo que no pudo utilizar la caldera y el garaje, más los intereses legales correspondientes.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 13 de marzo de 2019 sobre las once de la mañana, el acusado se hallaba en una vivienda en Castrillón para suministrar gasoil. Allí, colocó la manguera en la boca del depósito y arrancó la bomba y, sin comprobar antes que el suministro se estaba desarrollando sin incidencias y sin adoptar precaución alguna, abandonó el lugar y se dirigió al garaje para expedir la correspondiente factura. Mientras tanto, la manguera se salió del depósito y todo el combustible (400 litros) se derramó por el suelo, filtrándose parte por el subsuelo al río Ferrería, cuyo cauce está próximo a la casa.

Riesgo ambiental

Tras el incidente, los análisis de las aguas del río mostraban concentraciones de hidrocarburos que suponían un riesgo medio ambiental. Éste se atajó con los medios suficientes y necesarios para evitar una afección mayor.

La empresa se hizo cargo de las labores de limpieza de residuos hasta restituir el río a su estado anterior al derrame.

El propietario de la vivienda fue indemnizado por los daños causados en el garaje y en la caldera con 5.149,70 euros por la empresa aseguradora.

La consejería de Medio Ambiente no llegó a facturar daños por el vertido de gasoil.