Piedras Blancas acoge el nacional y el regional de tirachinas deportivo
El Polideportivo Municipal de Piedras Blancas acoge mañana el XIV campeonato nacional y autonómico de tirachinas deportivo, una competición que organizan la Asociación Española de Tirachinas Deportivo y los clubes Forcao Astur, Peña Gomero Castrillón y Peña Gijonesa del Gomeru. La actividad arranca hoy a las 18 horas con una tirada de bienvenida en Arnao. La competición tendrá que esperar al sábado. A las 11.30 horas se realizará la tirada por equipo y a distancia para, después de comer, cerrar el torneo con la tirada de precisión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio
- El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)
- En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos