Piedras Blancas acoge el nacional y el regional de tirachinas deportivo

El Polideportivo Municipal de Piedras Blancas acoge mañana el XIV campeonato nacional y autonómico de tirachinas deportivo, una competición que organizan la Asociación Española de Tirachinas Deportivo y los clubes Forcao Astur, Peña Gomero Castrillón y Peña Gijonesa del Gomeru. La actividad arranca hoy a las 18 horas con una tirada de bienvenida en Arnao. La competición tendrá que esperar al sábado. A las 11.30 horas se realizará la tirada por equipo y a distancia para, después de comer, cerrar el torneo con la tirada de precisión.