Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Pinchazo en el turismo en Castrillón. Un informe revela que los arenales castrillonenses han recibido 300.000 bañistas menos que el verano pasado, cuyas cifras ya habían descendido respecto al 2023. Aunque los números no son oficiales, ya que depende de la estimación de los socorristas, resulta alarmante este descenso, que, según ellos, se debe a que hasta el mes de agosto no hubo días de playa en el concejo. Además, el servicio de Salvamento realizó 576 intervenciones desde el inicio de la temporada con el retén inicial, a principios de junio, y el pasado 31 de agosto. Son los datos que se desprenden del informe de actividad del Plan Sapla en lo que va del verano en las siete playas del municipio. Las intervenciones realizadas fueron muchas menos que las de 2023 y 2023, 704 y 752, respectivamente.

Según los datos recogidos por los socorristas castrillonenses, las playas del concejo recibieron la visita de 450.000 personas, siempre de forma estimada. Según estos datos se habría producido un descenso de casi 300.000 personas respecto al cálculo realizado en 2024, y de unas 100.000 en relación con las cifras reflejadas en los informes de 2022 y 2023.

Como viene siendo habitual, la intervención más habitual fue la realizada por lesiones provocadas por algún tipo de animal marino, y especialmente, por el pez escorpión o faneca. En total, fueron 2018 las actuaciones realizadas por este motivo. Le siguen de cerca las heridas y contusiones de bañistas, con 201. La presencia de medusas, y en especial de carabela portuguesa, ha sido escasa durante todo el verano a excepción de la última quincena de agosto, en la que fue más abundante debido a la presencia de fuertes vientos. Esta especie no provocó de todos modos ninguna picadura de gravedad ni traslado hospitalario de urgencia, si bien se realizaron derivaciones al centro de salud para una mejor valoración.

En ocho de las intervenciones efectuadas hasta el 31 de agosto fue necesario el traslado al centro hospitalario, destacando como las de más importancia la caída a la playa de un ciclista en Arnao, un posible ictus en la playa de Salinas y una posible fractura de cadera en San Juan.

Por localización, la playa de Salinas aglutina cerca de la mitad de las intervenciones de Salvamento, con 256. Le siguen San Juan (95), Santa María del Mar (75), Arnao (58), Bayas (42), Munielles (29) y Bahínas (21).

En cuanto a los rescates realizados por el personal de Salvamento en el agua, fue necesaria la intervención en 18 ocasiones. 11 de estas personas se encontraban en la playa de Salinas, mientras que en cuatro ocasiones se realizaron rescates en Bayas y, en otras tres, en San Juan. Durante este tiempo no hubo que lamentar ningún fallecimiento.