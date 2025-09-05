Ruta ciclo-nudista por Palestina, esta sábado, en Avilés

Un grupo de 35 ciclistas desnudos recorrerán este sábado Avilés, a partir de las 9.00 horas, con salida desde la plaza del Ayuntamiento, por el cese la guerra en Gaza y Cisjordania.

Los participantes convertirán su cuerpo en un eslogan con pinturas como "detengamos el genocidio en curso", «liberar los territorios ocupados», "ruptura de relaciones diplomáticas con Israel», «imposición de un embargo de armas», «que se haga con Israel lo mismo que con Rusia » y otros ya que la ruta es de participación abierta.

El único requisito de participación es llevar un pañuelo palestino en el cuello. Al finalizar se leerán poemas palestinos.

Otro de los intereses de esta iniciativa es producir una visibilidad sobre este conflicto en la población ya que esta está idiotizada por los dispositivos móviles que producen pasividad y también denunciar la actitud de los gobiernos que actúan como si no sucediera nada ante una «crónica de una muerte anunciada» del pueblo palestino que parece más bien orquestada de antemano.