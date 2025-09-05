Sesión informativa sobre ayudas a fachadas en La Luz
La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el concejal de Licencias y Administración General, Noé Vega, mantuvieron este jueves un nuevo encuentro informativo con los vecinos del barrio de La Luz para solventar dudas acerca de la convocatoria de subvenciones que ha aprobado el Ayuntamiento de Avilés para la sustitución de ventanas y terrazas de cara a la mejora de las viviendas del barrio. El objetivo de esta línea de subvenciones es ayudar a la ciudadanía en la rehabilitación de su vivienda, fomentando la eficiencia energética y la seguridad de los inmuebles y contribuyendo a la puesta en valor del espacio urbano.
