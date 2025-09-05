¿Vas a ir a ver el inicio de la Vuelta a España en Avilés? Esto es todo lo que deberías saber

Avilés acogerá este sábado, 6 de septiembre, la salida de la décimo cuarta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025. El Centro Niemeyer será el punto de partida de un recorrido que tendrá su meta en el Alto de La Farrapona, en el concejo de Somiedo.

A su paso por Avilés, el pelotón realizará un recorrido neutralizado y el lanzamiento de la carrera tendrá lugar en la AS-19, a la altura de la factoría de Fertiberia. Por lo tanto, la ciudad será el escenario ideal para poder ver a las estrellas del ciclismo internacional.

Está previsto que el pelotón parta del Centro Niemeyer a las 13.25 horas, atravesando el puente azud y entrando en el casco urbano a través de la avenida de Gijón y la calle del Muelle. Al llegar al parque del Muelle, girará por la calle de La Muralla -justo en el punto en el que recientemente se ha descubierto un tramo de la muralla medieval de Avilés-, para después ascender por la calle de La Cámara en dirección a la plaza de España.

Los ciclistas continuarán su paseo por el casco histórico atravesando las calles San Francisco y Galiana, para incorporarse a la avenida de Cervantes. Continuarán por esta vía hasta girar en la calle Gutiérrez Herrero, atravesar la glorieta de Los Canapés y recorrer la calle Santa Apolonia en su totalidad y afrontar la salida lanzada de la carrera.

No está previsto que la Policía Local de Avilés establezca restricciones al estacionamiento ni a la circulación de vehículos con carácter previo al paso del pelotón ciclista. El recorrido será: salida del Centro Niemeyer, AS-238, calle Marqués de Suances, calle del Muelle, calle la Muralla, calle la Cámara, plaza de España, calle San Francisco, calle Galiana, avenida de Cervantes, calle Gutiérrez Herrero, glorieta de Los Canapés, calle Santa Apolonia, y AS-19.

Minutos antes del paso de la carrera por estas calles, se efectuarán cortes de tráfico puntuales que serán abiertos de nuevo tras el paso de los ciclistas.

En cuanto a las terrazas de hostelería, entre las 12.00 y las 13.30 horas habrá restricciones para los establecimientos ubicados en el mencionado recorrido, que no podrán colocar en la vía pública ningún tipo de mobiliario.

Actividades paralelas

Con anterioridad al paso del pelotón ciclista por las calles de Avilés, a partir de las 12.20 horas, la caravana publicitaria de La Vuelta recorrerá las mismas calles por las que después pasará el pelotón.

A lo largo de la mañana en la plaza del Centro Niemeyer los aficionados podrán acercarse a ver los preparativos de los equipos, el control de firmas, la zona promocional y el pistoletazo de salida de la etapa.