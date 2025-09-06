El auditorio del Niemeyer vuelve a acoger proyecciones de cine
Carlos Iglesias, el actor y director de "La bala", protagonizará un coloquio en Avilés
S. F.
El auditorio del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer vuelve a acoger el pase de un largometraje. Esta vez será "La bala", de Carlos Iglesias, el mismo de "Un franco, catorce pesetas" o "Ispansi". Será el próximo 30 de noviembre a las 20.00 horas. Después de la película está anunciado un coloquio con el director de la obra.
Los pases de cine en el auditorio del complejo cultural comenzaron en 2011. De entonces es "Margin call". Kevin Spacey protagonizó aquella première en Avilés. Durante la pandemia, los responsables del Niemeyer trasladaron las películas al auditorio –por salvaguardar las distancias sociales obligatorias.
"La bala" es un "thriller" policiaco está protagonizado por el propio Iglesias, junto a Silvia Marsó, Carlos Hipólito, Eloisa Vargas y Paula Iglesias. "‘La Bala’ prosigue la línea de recuperar nuestra memoria histórica, sin rehuir ningún tema por incómodo que este resulte. Los españoles enterrados en cunetas son una herida en nuestra memoria que necesariamente tenemos que curar para que la infección no se extienda más", destacó Carlos Iglesias.
Las entradas para ver la película salieron a la venta ayer al precio de 5 euros (Club Cultura: 3 euros, hasta el día anterior a la proyección, máximo dos entradas con descuento por tarjeta).
- Alarma en la ría por un incendio con varios focos
- A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
- Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio