El auditorio del Niemeyer vuelve a acoger proyecciones de cine

El auditorio del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer vuelve a acoger el pase de un largometraje. Esta vez será "La bala", de Carlos Iglesias, el mismo de "Un franco, catorce pesetas" o "Ispansi". Será el próximo 30 de noviembre a las 20.00 horas. Después de la película está anunciado un coloquio con el director de la obra.

Los pases de cine en el auditorio del complejo cultural comenzaron en 2011. De entonces es "Margin call". Kevin Spacey protagonizó aquella première en Avilés. Durante la pandemia, los responsables del Niemeyer trasladaron las películas al auditorio –por salvaguardar las distancias sociales obligatorias.

"La bala" es un "thriller" policiaco está protagonizado por el propio Iglesias, junto a Silvia Marsó, Carlos Hipólito, Eloisa Vargas y Paula Iglesias. "‘La Bala’ prosigue la línea de recuperar nuestra memoria histórica, sin rehuir ningún tema por incómodo que este resulte. Los españoles enterrados en cunetas son una herida en nuestra memoria que necesariamente tenemos que curar para que la infección no se extienda más", destacó Carlos Iglesias.

Las entradas para ver la película salieron a la venta ayer al precio de 5 euros (Club Cultura: 3 euros, hasta el día anterior a la proyección, máximo dos entradas con descuento por tarjeta).