Que Avilés es una ciudad llena de arte es algo que nadie pone en duda. Para potenciar una de las grandes virtudes de la villa, durante estos días se está celebrando el talles "Avilés Natural". "Trabajamos para potenciar la creatividad de los más pequeños", destaca Patricia Pérez, del equipo de ‘Cuentame un cuadro’ que, durante la tarde de ayer, organizó una sesión llamada "Avilés al natural", en la que se buscaba también ponen en valor los espacios verdes avilesinos.

"En estos talleres nos gusta poner el foco en la experimentación de los niños, que hagan lo que les salga más natural", explica Pérez. El taller destinado para niños mayores de cuatro años y, para el cuál, deben estar acompañados de sus padres o abuelos. Ayer, de hecho, el aforo estaba completamente lleno. Los niños fueron al parque de Cabruñana, a escasos metros del Palacio de Maqua, lugar donde se realizaba el taller, en busca de hojas

Avilés se ‘estampa’ en arcilla

Tras unos minutos, debían volver para ponerse manos a la obra. "Junto con sus familias preparamos la arcilla, estirándola, para poner encima los elementos naturales que han ido a buscar. Luego se estampan y, para rematar, se pintan con acuarelas. Así conseguimos inmortalizar la naturaliza de Avilés", detalla la avilesina.

La de ayer fue la primera edición de este taller, aunque la intención es seguir con actividades así. "Lo principal es conseguir que la cultura no se vea como algo para unos pocos, si no que, gracias a jugar con el arte, se pueda normalizar", sentencia Pérez. En el turno de la mañana se celebró un taller de estimulación musical temprana destinado para niños entre los 0 y los 3 años.