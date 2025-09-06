Avilés recluta pequeños negocios para impulsar la economía circular

Avilés está lejos de los malos humos contaminantes del pasado: la ciudad, además, trabaja en el cuidado del medioambiente desde iniciativas que cuentan con el respaldo de la administración. Por ejemplo: hace meses, el Ayuntamiento impulsó "Hostelería por el clima", un proyecto financiado con fondos europeos en el que participaron 68 establecimientos entre negocios de hostelería y hotelería. El objetivo era fomentar la adopción de buenas prácticas ambientales para la sostenibilidad en el sector. Ahora se da un paso más adelante de la mano, en este caso, del Gobierno regional, ayer representado en Avilés por la directora general de Empresas y comercio, Arantxa González. La intención es involucrar al comercio minorista en general. De ahí que en la primera toma de contacto participaran representantes de dos de las tres grandes asociaciones de comerciantes de la ciudad, aunque hay interés por parte de todas ellas.

El nuevo programa, que pretende llegar al menos a veinte comercios de Avilés, está dentro del programa "Comercio Verde Asturias", una iniciativa de Cogersa y de la Dirección de Comercio del Gobierno del Principado de Asturias para ayudar al pequeño comercio a mejorar su comportamiento ambiental para ser más sostenibles y competitivos. Este programa se estrenó como un proyecto piloto en Luanco (Gozón) el año pasado y paulatinamente se está extendiendo al resto de municipios asturianos.

Arantxa González explicó que Novotec será la empresa contratada por Cogersa para llevar a cabo el trabajo de campo y que esta primera reunión técnica en Avilés es el primer paso para "empezar a trabajar en las líneas de este programa, ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo con el pequeño comercio de cara a que caminen hacia una transición de economía circular y de sostenibilidad. A partir de ahora habrá reuniones de Cogersa y Novotec con los comercios de la mano de las asociaciones". El programa, que incluye, entre otras cosas, formaciones tanto online como presenciales se desarrollará durante 2026.

Raquel Ruiz, concejala de Comercio, destacó que esta programa les permitirá, a su vez, implementar un tercer proyecto en el que ya trabaja en el Ayuntamiento de Avilés y que pasa por elaborar una guía de comercios sostenibles para eventos o congresos.

Características del programa

"Comercio Verde Asturias" se trata de una iniciativa "de sensibilización, formación y acompañamiento al pequeño comercio de Asturias para implementar buenas prácticas de sostenibilidad, fomentando la transición hacia la economía circular, la mejora de la rentabilidad y resiliencia de sus negocios. Se realizó una prueba piloto en Luanco en 2024. Ofrece formación online y/o presencial, apoyo técnico para implantar buenas prácticas en los negocios, estudio energético y de la huella del carbono de los negocios y acompañamiento, por ejemplo, para la obtención de certificados. En Avilés se aspira a que participen al menos veinte comercios minoristas .