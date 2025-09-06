Carlos M. Guardado, nuevo académico de la Galega de Gastronomía

El avilesino Carlos Martínez Guardado ha sido nombrado académico de la Galega de Gastronomía.

Pepa Sanz, al cumplir 10 años como cronista de la villa. | M.V.

Fue elegido miembro en la última sesión plenaria del 2 de septiembre. El acuerdo se alcanzó por unanimidad y, a partir del día 11 de septiembre, el popular gastrónomo se incorpora al colectivo. "Esto es para mí es un honor", aseguró. Se da la circunstancia de que este nombramiento "sucede" al que en noviembre obtuvo como Académico de Honor de la Academia Leonesa de Gastronomía.

Por otra parte, la Cronista Oficial de la Villa, la catedrática Josefa Sanz, ha sido merecedora del premio "Bordón de los Caminos de Santiago", un galardón que se entrega el próximo día 25 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Este reconocimiento coincide con la celebración del décimo aniversario de la declaración de los caminos del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco. Viene a agradecer la labor "pionera e incansable" de Pepa Sanz para dar a conocer los itinerarios jacobeos asturianos, igual que su compromiso con el patrimonio cultural.