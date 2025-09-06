El Centro de educación de adultos abre las matrículas

El plazo de matriculación de personas adultas en la demarcación de Avilés permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre en el Centro de Educación de Personas Adultas de Avilés (CEPA Avilés) y sus aulas adscritas de Luanco y Pravia para el nuevo curso escolar 2025-2026. El comienzo de las clases será el 6 de octubre.

El CEPA de Avilés es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y ofrece enseñanzas oficiales, totalmente gratuitas para personas adultas que precisen obtener el título de la ESO, completar su formación académica y formativa o acceder a otras enseñanzas, con un total de 13 cursos y acciones formativas, todos oficiales y gratuitos (excepto Aula Mentor del Ministerio de Educación).

La oferta va desde formación básica 1 y 2 a cursos de competencias clave para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación profesional o la preparación de pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Hay enseñanzas anuales o por cuatrimestres en Avilés, Luanco y Pravia.

El pasado junio, el Centro de Educación de Personas Adultas de Avilés, ubicado en las inmediaciones de la iglesia del Nodo, despidió a 36 alumnos que recibieron sus títulos de Educación Secundaria Obligatoria.