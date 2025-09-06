Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chuletón a la parrilla para celebrar en Solís

Las fiestas de Solís dieron comienzo este viernes con la 9.ª edición de la Fartura de Chuletones, a la que asistieron decenas de vecinos del concejo. La festividad con una verbena en la que la nota musical la puso el Grupo Ideas, así como una sesión DJ que se alargó de madrugada.

TEMAS

