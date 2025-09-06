Las escuelinas de Avilés inician el curso con 105 alumnos nuevos: "Estos días son los más difíciles pero está yendo bastante bien"

Las escuelas infantiles de Asturias iniciaron la vuelta a las aulas el pasado jueves. A pesar de la tristeza por el fin de las vacaciones, el ambiente en las escuelas infantiles de Avilés destacó por una absoluta normalidad. En total, la ciudad cuenta con 208 plazas para el alumnado de hasta tres años de edad, repartidas en tres escuelinas: 109 plazas en El Quirinal, 60 en La Toba y 39 en La Magdalena. Esta última recibió el viernes la visita del concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, quien tuvo la ocasión de charlas con las docentes del centro y revisar las obras que se ejecutaron a lo largo del periodo estival.

Durante los próximos días, las aulas de las escuelinas recibirán a cuenta gotas al alumnado más pequeño y recién matriculado para que se adapten a un nuevo entorno, así como a las personas que durante los próximos meses se encargarán de su educación. En La Magdalena, son 17 las nuevas incorporaciones, repartidos en 7 para el aula de 0 a 1 año, 5 para el de 1 a 2 años y otras 5 para 2 a 3 años. Además, queda pendiente adjudicar una plaza tras una renuncia.

"Estos son días muy difíciles normalmente, pero está yendo bastante bien. Acabamos de iniciar el proceso de adaptación y poco a poco entraremos en situación real". Estas fueron las palabras de una de las docentes de la escuela de La Magdalena, que explicó que "lo más importante" en estos primeros días de curso "es que las familias confíen en nosotros" puesto que "luego va todo volado". Durante estas declaraciones, un par de jóvenes alumnos, de los "veteranos", aprovechaban para disfrutar en el patio de la escuela, compuesta por tres aulas para cada uno de los grupos, cocina con cocinera "que prepara deliciosa comida casera", espacio de juegos y lectura y comedor. "Es un espacio muy acogedor para todos", añadió la profesora de La Magdalena.

En cuanto a las otras dos escuelas infantiles de la villa, la de La Toba cuenta con 60 plazas (8 de 0 a 1 año, 2 de 1 a 2 años y 36 de 2 a 3 años) , 34 de ellas ocupadas por alumnado de nueva incorporación. Por su parte, El Quirinal acoge el mayor alumnado del primer ciclo de infantil: 109 plazas repartidas en 16 para 0 a 1 año, 39 de 1 a 2 años y 54 de 2 a 3 años. En total, esta escuelina ha incorporado a 54 nuevos alumnos.

Además, durante el verano se realizaron numerosas intervenciones en los tres centros, con una inversión de casi 60.000 euros. Entre ellas, la sustitución del pavimento de la escuela de la Magdalena, que tuvo un coste de 39.000 euros.

En el horizonte, Avilés mira a las tres nuevas escuelinas que están en proceso. En cuanto a la de Palacio Valdés, el concejal de Educación señaló que la finalización de la obra "está próxima". Según indicó, desde la Consejería de Educación se prevé que en octubre finalicen los trabajos y que la apertura se realice entre noviembre y diciembre. Sobre este colegio, Guerrero detalló que, pese a la preocupación inicial ante las obras de adecuación para acoger la escuela "tanto el centro como las familias están satisfechas". Respecto a la de La Luz, la obra ya fue adjudicada y la de Marcos del Torniello está a la espera tras quedar desierto el concurso.