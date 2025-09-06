El festival de Buenos Aires y el de Avilés sellan su alianza común
S. F.
El pasado mes de marzo Avilés Acción anunció una nueva línea de colaboración con el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), uno de los más importantes certámenes cinematográficos de América Latina, que estará presente en la vigesimocuarta edición de Avilés Acción en calidad de festival colaborador, con una selección especial de cortometrajes que busca ampliar y enriquecer la programación avilesina, así como aportar una visión única del cine independiente latinoamericano.
En palabras del director artístico de BAFICI, Javier Porta Fouz: "Desde Buenos Aires llega a Avilés un programa de cortometrajes nuevos, variados, que ojalá sean estimulantes para los espectadores del Avilés Acción Film Festival. Nos alegra mucho que estas películas que han tenido muy buena recepción en Buenos Aires prueben suerte a más de 10.000 kilómetros de distancia".
- Alarma en la ría por un incendio con varios focos
- A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
- Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio