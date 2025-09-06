El festival de Buenos Aires y el de Avilés sellan su alianza común

El pasado mes de marzo Avilés Acción anunció una nueva línea de colaboración con el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), uno de los más importantes certámenes cinematográficos de América Latina, que estará presente en la vigesimocuarta edición de Avilés Acción en calidad de festival colaborador, con una selección especial de cortometrajes que busca ampliar y enriquecer la programación avilesina, así como aportar una visión única del cine independiente latinoamericano.

En palabras del director artístico de BAFICI, Javier Porta Fouz: "Desde Buenos Aires llega a Avilés un programa de cortometrajes nuevos, variados, que ojalá sean estimulantes para los espectadores del Avilés Acción Film Festival. Nos alegra mucho que estas películas que han tenido muy buena recepción en Buenos Aires prueben suerte a más de 10.000 kilómetros de distancia".