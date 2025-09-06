Gozón anuncia cortes al tráfico para la carrera Luanco-Candás

Gozón acoge hoy la carrera popular Luanco-Candás, cuya salida está previsto que se realice a las 17.45 horas desde la iglesia de Santa María. Con motivo de la competición, el Ayuntamiento de Gozón se realizarán cierres al tráfico en las vías por las que discurre la prueba desde las 17.00 horas.

En concreto, las calles por las que estará restringido el tráfico son La Riba, Alejandro Artime, amón y Cajal, la Plaza Zapardel, González Llanos, el Paseo de la Ribera en Doctor Cors, Palacio Valdés y la carretera AS-388 que conecta Luanco y Veriña por Candás.

Estos cortes de tráfico se realizarán con antelación para garantizar la seguridad de los competidores y se procederá a levantar las restricciones tan pronto sea posible siempre y cuando las circunstancias lo permitan.