Gozón anuncia cortes al tráfico para la carrera Luanco-Candás
C. G.
Gozón acoge hoy la carrera popular Luanco-Candás, cuya salida está previsto que se realice a las 17.45 horas desde la iglesia de Santa María. Con motivo de la competición, el Ayuntamiento de Gozón se realizarán cierres al tráfico en las vías por las que discurre la prueba desde las 17.00 horas.
En concreto, las calles por las que estará restringido el tráfico son La Riba, Alejandro Artime, amón y Cajal, la Plaza Zapardel, González Llanos, el Paseo de la Ribera en Doctor Cors, Palacio Valdés y la carretera AS-388 que conecta Luanco y Veriña por Candás.
Estos cortes de tráfico se realizarán con antelación para garantizar la seguridad de los competidores y se procederá a levantar las restricciones tan pronto sea posible siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
- Alarma en la ría por un incendio con varios focos
- A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
- Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio