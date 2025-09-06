Javier Mariscal, de vuelta en Avilés: "Si no hubiera cultura nos pegaríamos un tiro"

Javier Mariscal está supercómodo a lo suyo: con el vaciador en la mano, arañando el barro de las piezas de cerámica de Miranda que Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada, que son profesores de la Escuela de Cerámica de Avilés, han cocinado para él. El próximo Certamen "San Agustín" de Cerámica, a finales de octubre, estará dedicado exclusivamente a su figura y al medio centenar de recipientes de barro que ha ido interviniendo desde el miércoles, que es cuando viajó a Avilés por segunda vez este año (la otra fue cuando inauguró oficialmente la exposición "Chico, Rita y el pianista", que estará en la sala Cómic hasta el próximo día 21).

Esta sensación –la de lo bien que estaba– se lo fue contando ayer a la alcaldesa de Avilés, a Mariví Monteserín, que se pasó por uno de los talleres de la Factoría Cultural para departir con el dibujante sobre "las buenas costumbres" de Avilés de "apoyar a la cultura". Dijo: "La cultura no es vamos a pasar el rato; como estoy aburrido me voy a un concierto. Si no hubiera cultura nos pegaríamos un tiro. Cultura es que tú ves la Luna ahí en la playa esta de Salinas que dice ¡guau! ¡cómo mola! Y se lo explicas a alguien y todos te dicen: ‘Tía, no sé qué me cuentas’ Y al final te pegas un tiro porque no puedes compartir esta emoción que has tenido, una emoción potentísima.En cambio te vas a la librería te compras un libro de García Lorca y dices: ‘¡Luna, lunera!’ ¡Ostras! Este tío se emociona también con lo mismo".

"Todas esas piezas las expondremos en la Casa de Cultura. Vosotros que vivís en esta ciudad os parece normal, pero no es normal que un Ayuntamiento como este tenga un presupuesto de cultura", valoró ante los periodistas que acompañaron a la Alcaldesa en el rato que atendió a Mariscal como anfitriona –en realidad, el creador de "Cobi" lleva en Avilés desde este martes y ayer marchaba: "Tengo casa", bromeó. "En octubre vuelvo", calmó los ánimos después de confirmar las diferencias entre Avilés y Valencia. "Donde yo nací, ahora, en la Comunidad de Valencia, el Conseller que lleva cultura es un antiguo torero. Y no tiene ni puta idea de lo que es cultura", destacó el artista sin cortarse un pelo y con las mismas ganas de mantener su supercomodidad dándole a las piezas de barro de Miranda para hacer de la cerámica otro lienzo en que hacer emerger todo aquello que agarra el alma. "Tampoco es para tanto. Antiguamente no, pero hubo un momento en los 90 en que apareció la palabra ‘multidisciplinar’ y todo el mundo se apuntó a eso. Pero yo, desde que nací, siempre he ido de flor en flor", resumió.