Lastra: "Apoyo al Gobierno del Principado en la decisión que ha tomado" al plantar la Vuelta por la presencia del equipo israelí
La delegada del Gobierno justifica la intervención en L'Angliru, con una docena de detenidos, por una intención "deliberada" de cortar la prueba
La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha manifestado su "apoyo" esta mañana al Gobierno del Principado "en la decisión que ha tomado" de plantar a la Vuelta Ciclista a España y que ningún miembros del ejecutivo esté presente en las etapas que atraviesan la región este fin de semana. Lastra ha realizado estas declaraciones en la presentación de personal y medios que confirman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para la cobertura a la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025. "No se puede ser neutral cuando se está hablando de genocidio y exterminio del pueblo palestino a manos del estado de Israel. Entiendo que la gente tiene derecho a manifestarse y a reivindicar el fin del genocidio", subrayó la delegada del Gobierno respecto a las protestas que se vienen sucediendo en los últimos días y que han tocado de lleno en Asturias.
Felicitación a los agentes de la intervención del Angliru
Este viernes han sido detenidas doce personas en la subida a L'Angliru como autores de un delito de desórdenes públicos por detener la marcha de los ciclistas durante la decimotercera etapa. Iniciaban João Almeida y Jonas Vingegaard la subida cuando se vieron sorprendidos por un grupo de personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera para cortarla mediante la colocación de una pancarta, mientras otra parte del grupo se encadenaba entre sí.
La inesperada protesta obligó a los ciclistas a detener su marcha durante poco más de treinta segundos, el tiempo que los componentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial tardaron en apartarlos de la carretera. A dos de esos agentes tuvo oportunidad de felicitarlos esta mañana Adriana Lastra en el Centro Niemeyer, desde donde saldrá la etapa de este sábado hacia el Alto de la Farrapona.
Derecho de manifestación y seguridad
Al respecto de esa detención, la delegada del Gobierno ha dicho que "no podemos dejar de cumplir con nuestra obligación" y si existe una "forma deliberada de cortar la Vuelta", los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán como este viernes en L'Angliru.
"Los doce detenidos por desórdenes públicos este viernes ya están en libertad y se enfrentan ahora a una sanción", explicó Lastra, quien pidió que no se ponga en riesgo a nadie de los que participan en la prueba. "Lo único que pido es que el derecho de manifestación lo ejerzan con seguridad, para ellos mismos y para todo el dispositivo de la Vuelta", expuso la representante del Gobierno. "El derecho de manifestación va también unido a la seguridad y eso es lo que está asegurando la Guardia Civil y también la Policía Local", enfatizó la delegada del Gobierno.
Unidad de seguridad vial liderada por un asturiano
Lastra descartó que agentes del instituto armando hayan retirado pancartas ni banderas del estado palestino y la única que se retiró se estaba colocando en un lugar con mucho viento y se hiz por razones de seguridad. "Hay un respeto escrupuloso al derecho de manifestación", zanjó la delegada del Gobierno, quien se mostró "orgullosa" del equip comandado por el asturiano Gerardo Suárez para mantener la seguridad vial de la prueba. La unidad está integrada este año por 132 personas a las que en Avilés se ha sumado también la Policía Local y todo el equipo de zona de la Comandancia de Asturias con 218 hombres,
- Alarma en la ría por un incendio con varios focos
- Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
- A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
- Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés
- Ruta ciclo-nudista por Palestina, esta sábado, en Avilés
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado