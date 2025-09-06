Lastra: "Apoyo al Gobierno del Principado en la decisión que ha tomado" al plantar la Vuelta por la presencia del equipo israelí

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha manifestado su "apoyo" esta mañana al Gobierno del Principado "en la decisión que ha tomado" de plantar a la Vuelta Ciclista a España y que ningún miembros del ejecutivo esté presente en las etapas que atraviesan la región este fin de semana. Lastra ha realizado estas declaraciones en la presentación de personal y medios que confirman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para la cobertura a la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025. "No se puede ser neutral cuando se está hablando de genocidio y exterminio del pueblo palestino a manos del estado de Israel. Entiendo que la gente tiene derecho a manifestarse y a reivindicar el fin del genocidio", subrayó la delegada del Gobierno respecto a las protestas que se vienen sucediendo en los últimos días y que han tocado de lleno en Asturias.

Felicitación a los agentes de la intervención del Angliru

Este viernes han sido detenidas doce personas en la subida a L'Angliru como autores de un delito de desórdenes públicos por detener la marcha de los ciclistas durante la decimotercera etapa. Iniciaban João Almeida y Jonas Vingegaard la subida cuando se vieron sorprendidos por un grupo de personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera para cortarla mediante la colocación de una pancarta, mientras otra parte del grupo se encadenaba entre sí.

La inesperada protesta obligó a los ciclistas a detener su marcha durante poco más de treinta segundos, el tiempo que los componentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial tardaron en apartarlos de la carretera. A dos de esos agentes tuvo oportunidad de felicitarlos esta mañana Adriana Lastra en el Centro Niemeyer, desde donde saldrá la etapa de este sábado hacia el Alto de la Farrapona.

El paso de la Vuelta a la altura de la muralla medieval de Avilés recién rehabilitada y redescubierta / Lne

Derecho de manifestación y seguridad

Al respecto de esa detención, la delegada del Gobierno ha dicho que "no podemos dejar de cumplir con nuestra obligación" y si existe una "forma deliberada de cortar la Vuelta", los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán como este viernes en L'Angliru.

"Los doce detenidos por desórdenes públicos este viernes ya están en libertad y se enfrentan ahora a una sanción", explicó Lastra, quien pidió que no se ponga en riesgo a nadie de los que participan en la prueba. "Lo único que pido es que el derecho de manifestación lo ejerzan con seguridad, para ellos mismos y para todo el dispositivo de la Vuelta", expuso la representante del Gobierno. "El derecho de manifestación va también unido a la seguridad y eso es lo que está asegurando la Guardia Civil y también la Policía Local", enfatizó la delegada del Gobierno.

Unidad de seguridad vial liderada por un asturiano

Lastra descartó que agentes del instituto armando hayan retirado pancartas ni banderas del estado palestino y la única que se retiró se estaba colocando en un lugar con mucho viento y se hiz por razones de seguridad. "Hay un respeto escrupuloso al derecho de manifestación", zanjó la delegada del Gobierno, quien se mostró "orgullosa" del equip comandado por el asturiano Gerardo Suárez para mantener la seguridad vial de la prueba. La unidad está integrada este año por 132 personas a las que en Avilés se ha sumado también la Policía Local y todo el equipo de zona de la Comandancia de Asturias con 218 hombres,