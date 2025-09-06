Marea en apoyo a Palestina durante la salida de la etapa de La Vuelta a España en Avilés. Cientos de manifestantes tomaron el cruce de Gutiérrez Herrero con Cervantes, donde mostraron su rechazo al genocidio israelí en Gaza y reclamaron la expulsión del equipo Israel Premiere Tech de la competición. Durante las casi dos horas de concentración, se produjeron algunos momentos de tensión que derivaron en cargas de las fuerzas policiales para liberar la carretera. Tras el paso del pelotón, uno de los asistentes requirió asistencia médica después de que, según indicaron algunos testigos, los empujones entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los manifestantes provocasen que el hombre se golpease con la cabeza contra un contenedor, quedando tendido en el suelo durante varios minutos.

“La policía está diciendo que fue un golpe de calor, pero es mentira. Le empujaron y acabó convulsionando”, señalaron algunos testigos del suceso. Tras esto, agentes de la policía hicieron un cordón alrededor del herido hasta que llegó un sanitario. Tal y como indicaron algunos presentes, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital.

EN IMÁGENES: la marea proPalestina toma las calles de Avilés en la salida de la Vuelta: “Hay que seguir apretando para expulsar al equipo de Israel” / Irma Collín / Irma Collín

Previamente, los manifestantes comenzaron a ocupar el cruce avilesino desde las 12.00 horas. La convocatoria, fijada a las 12.45, fue un “éxito” para los asistentes, que llenaron de banderas palestinas y carteles contra el genocidio. Poco a poco, los integrantes de La Vuelta fueron pasando por el lugar bajo grandes abucheos y cánticos contrarios a Israel. Primero, los coches de los equipos y, pasadas las 13.30 horas, el pelotón, que fue recibido con un pasillo de manifestantes.

Consignas

“Boicot a Israel”, “fuera genocidas” o “Palestina vencerá” fueron algunas de las proclamas más repetidas por los manifestantes, que también exigieron la expulsión del equipo Israel de la competición.

“Lo que estamos viendo en Gaza ocurre en toda Palestina desde hace casi un siglo. No es una guerra, es un genocidio y estamos aquí para repetirlo las veces que haga falta”, declaró Hugo García. Por su parte, Borja Martínez, criticó las declaraciones del día anterior del presidente Netanyahu, en las que afirmó que el equipo israelí “es un orgullo” para el país. “Es una muestra de ego por un genocidio”, señaló Martínez.

IU alza la voz

A la convocatoria acudió también el coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, quien destacó que La Vuelta “ya la ha ganado Palestina a través de la movilización de miles de personas en todo el territorio”. En su intervención, el consejero instó a “levantar la voz” tanto en la sociedad como en las instituciones para “frenar el genocidio”. Además, celebró la postura del Gobierno del Principado tras su renuncia a acudir a los actos de La Vuelta. “Hay que seguir apretando para que la expulsión del equipo de Israel se haga realidad”. Por otro lado, Zapico también criticó que las detenciones producidas durante la etapa del día anterior en Asturias y las tildó de “desmedidas”.

Las detenciones del viernes

La Guardia Civil detuvo este viernes doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.