La Marzaniella ultima la obra de mejora de los vestuarios

El campo de fútbol José Ramón Pérez Gutiérrez de La Marzaniella, en Trasona, sigue adelante con sus obras de mejora. La instalación se encuentra en la fase final de los trabajos, con una inversión de 150.000 euros, que dejarán el campo plenamente operativo el 20 de septiembre. En total, el Consistorio ha destinado cerca de 400.000 euros.

En concreto, se están terminando de adecuar los vestuarios del campo, en los que se han reformado completamente las paredes, suelos y sistemas de electricidad y agua para garantizar un espacio funcional y moderno para los deportistas. Estas mejoras se suman al nuevo césped de última generación, el videomarcador LED y la nueva iluminación con 32 focos LED en las cuatro torres del campo. n