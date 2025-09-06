La Marzaniella ultima la obra de mejora de los vestuarios
C. G.
Trasona
El campo de fútbol José Ramón Pérez Gutiérrez de La Marzaniella, en Trasona, sigue adelante con sus obras de mejora. La instalación se encuentra en la fase final de los trabajos, con una inversión de 150.000 euros, que dejarán el campo plenamente operativo el 20 de septiembre. En total, el Consistorio ha destinado cerca de 400.000 euros.
En concreto, se están terminando de adecuar los vestuarios del campo, en los que se han reformado completamente las paredes, suelos y sistemas de electricidad y agua para garantizar un espacio funcional y moderno para los deportistas. Estas mejoras se suman al nuevo césped de última generación, el videomarcador LED y la nueva iluminación con 32 focos LED en las cuatro torres del campo. n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alarma en la ría por un incendio con varios focos
- A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
- Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio