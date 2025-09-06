Monteserín, orgullosa de mostrar Avilés al mundo con la salida de la Vuelta: "Me gustaría muchísimo que volviera"

"La ciudad está preciosa; con sol, todavía luce más. Y esta plaza (del Niemeyer)es espectacular para acoger la Vuelta Ciclista a España", ha declarado esta mañana la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, satisfecha por el desarrollo del arranque de la prueba ciclista desde la ciudad. "Estaba todo preparado para que todo saliera bien", ha subrayado la regidora.

"Yo creo que la Vuelta también es consciente de que esta parada es extraordinariamente hermosa para lucir también la Vuelta Ciclista, así que genial", ha enfatizado Monteserín en una jornada en que la villa ha lucido espacios tan emblemáticos como su muralla medieval y el casco histórico, que han protagonizado la salida neutralizada del pelotón pasada la una y media de la tarde de este sábado.

¿Le gustaría que de aquí a unos años volaran a parar aquí? "Por supuesto, me gustaría muchísimo", ha respondido la Alcaldesa a preguntas de los periodistas.

Ausencias institucionales

Las protestas de grupos proPalestina y la ausencia de la más alta representación del gobierno regional, que dio el plante a la prueba ante la presencia del equipo de Israel en la competición no fue obstáculo para que el gobierno avilesino se mostrara satisfecho de la oportunidad para el municipio al tiempo que se solidarizaban con el pueblo palestino. Monteserín ratificó que ningún miembro del gobierno asturiano estaría en la salida "y yo tampoco voy a estar".

EN IMÁGENES: La salida de la Vuelta a España desde el Centro Niemeyer, en Avilés / Luisma Murias

La representación institucional la ejercieron la viceconsejera de Turismo Lara Martínez y el concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero. "Es una forma de decirle también al pueblo de Israel que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno y lo que está pasando: que es un genocidio ya con carácter de exterminio y que la comunidad internacional no pueda asistir impasible ante eso", ha dicho Monteserín para explicar su ausencia en la salida.

Ambiente en la villa

"Si asistes impasible, eres cómplice y, de ninguna manera, queremos ser cómplices. Y entendemos que esta situación nos sirve también para dirigirnos a ese pueblo para que destituya a ese gobierno", aseveró la regidora local. Y concluyó diciendo: "Palestina es un estado reconocido por el Estado español y nosotros no podemos compartir eso".

Más allá de esto y mientras acompañaba a la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, en la visita a la unidad de seguridad vial de la Guardia Civil, Monteserín ha comentado: "Hay bastante ambiente por aquí".