La Nueva Rula de Avilés conquista al público regional, que ocupa 7 de cada 10 visitas guiadas

Las visitas guiadas a la lonja de Avilés impulsadas por la Mancomunidad y la Nueva Rula son desde 2010 uno de los incentivos turísticos de la comarca. Ayer finalizaron las de este verano, que se celebraron cada martes y viernes desde el 1 de julio. En este tiempo pasaron por las instalaciones de Conde de Guadalhorce, principal plaza pesquera asturiana, un total de 375 personas , un porcentaje importante de la propia región (casi el setenta por ciento del total). El resto, visitante nacional e internacional en menor medida.

Como datos específicos de los visitantes cabe destacar que la mayoría del público regional provenía de Oviedo y Gijón, y el público nacional provenía, por número de visitantes, de Madrid (41), seguido por Cataluña (18), Aragón y Castilla la Mancha (14 cada una de ellas), y en menor medida de otras comunidades autónomas. Los visitantes procedentes de otros países lo fueron de Francia y de Cuba.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa de promoción en el año 2010, cerca de 11.500 personas, con los datos ya consolidados de este año, han recorrido las instalaciones de la Rula de Avilés y contemplado en vivo la subasta del pescado, que es el aspecto de las visitas que más concita la atención de los usuarios de este servicio.

A la vista de los datos anteriores, la Mancomunidad Comarca Avilés y la sociedad Nueva Rula de Avilés seguirán el próximo año 2026 ofreciendo esta experiencia turística "continuando con la promoción de uno de nuestros productos gastronómicos más importantes, el pescado de la Rula de Avilés, así como del entorno de la Ría de Avilés, escenario en el que se desarrollan también otras iniciativas que cuentan con el favor popular". Es el caso, precisan, de los itinerarios en barco puestos en marcha por la Mancomunidad desde el año 2022, y que este año cumplen su cuarta edición, "Gastronáutica" que se celebró el mes de julio, o el Centro de interpretación de los cañones submarinos de Avilés, otro de los proyectos enmarcados en el Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca al igual que los paseos en barco por la ría, y que se encuentra instalado en el Espacio Portus de la ría de Avilés.

Con las visitas guiadas por la Nueva Rula se pretende, entre otros objetivos, dar a conocer el trabajo de los pescadores así como el que se realiza en Conde de Guadalhorce donde existe, por ejemplo, un sistema de subasta único en Europa. Durante las visitas, que tienen algo más de una hora de duración, los visitantes también pueden conocer qué es la etiqueta "Pescado de confianza" que tienen los ejemplares descargados en Avilés y que es sello de calidad. n