La Oficina de Congresos ya capta 3.100 visitantes y 15 reuniones profesionales para Avilés este año

La oficina de congresos de Avilés ha consolidado este año su papel como motor impulsor de la actividad congresual y de eventos en la ciudad, del llamado turismo MICE por su siglas en inglés. "A través de la organización, gestión y apoyo logístico de congresos, reuniones corporativas y eventos Avilés ha fortalecido su proyección nacional e internacional de Avilés como destino MICE", valoran desde la Cámara de Comercio de Avilés.

Las cifras justifican el éxito: en 2024 y hasta el mes de septiembre la Cámara había prestado colaboración en dos congresos y recibido 450 asistentes. A fecha de hoy: "Hemos colaborado en ocho congresos y recibido 910 asistentes", precisan. La previsión es cerrar el año con quince colaboraciones en diferentes reuniones y un total de 3.100 congresistas en Avilés. El grueso de estas reuniones será en noviembre, como informó días atrás este diario. Avilés acogerá, entre otros, una nueva edición del Congreso de Ciberseguridad Asturcon.Tech. Está prevista la asistencia de más de 500 personas. Días antes habrá otra cita doble que se prevé que atraerá a la ciudad a numerosas expertos en arquitectura y construcción energéticamente eficiente.

Desde la Cámara de Comercio que lidera Daniel González consideran que este 2025 ha sido "el año de consolidación para la Oficina de congresos de Avilés". "El aumento en el número de eventos y asistentes refleja el posicionamiento estratégico de la ciudad como destino preferente para congresos y reuniones", añaden. Los retos de cara a un futuro próximo son varios. En primer lugar, la asistencia el próximo noviembre con Turismo de Asturias a la IBTM 25 –se presenta como un evento líder mundial para la industria de reuniones, incentivos, conferencias y eventos que se celebra en Barcelona y tiene como objetivo inspirar al mundo de los eventos para ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes–. Otros retos: desde la Oficina de Congresos quieren organizar un "Fam Trip", o viaje de familiarización para presentar a un grupo de profesionales la comarca como destino turístico. Más objetivos: "Incrementar la captación de congresos, ampliar la red de colaboradores estratégicos, potenciar la digitalización y sostenibilidad de los eventos".