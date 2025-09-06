Récord: la Escuela de Cerámica agota todas su plazas en 3 horas

Récord histórico en la Escuela de Cerámica. "En menos de tres horas agotamos todas las plazas que ofertamos para alumnos de Cerámica", reconoció Anabel Barrio, la directora de la Factoría Cultural y también de la propia Escuela.

Las plazas públicas disponibles eran 96. "Abrimos a las ocho y media y a las once y media se habían agotado", confimó Barrio. "En todos los años que llevó al frente nunca se había producido una circunstancia como esta", añadió la profesora. Se da la circunstancia de que Ramón Rodríguez, el primer director de la Escuela (lo fue hasta que se jubiló), acompañaba a Barrio. "Ni en mi época", subrayó.

"Hemos tenido que crear listas de espera para los que se han quedado fuera", anunció Barrio. "Este éxito lo achaco a las ganas de recuperar la artesanía, lo hecho a mano, por sí mismos", añadió la directora de la Factoría Cultural.

El éxito se ha producido en las plazas destinadas para adultos. "Para los más pequeños tenemos 30o, de ellas, 75 son de cerámica", señaló Barrio. "También tenemos una oferta de una hora y media semanal –los miércoles de 19.00 a 20.30 horas–destinada a jóvenes "que por su horario no pueden comprometerse como los adultos".