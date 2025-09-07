Abierta la inscripción para el "Día de la bicicleta" en Corvera

La marcha cicloturista será el principal evento deportivo de las fiestas del concejo de Corvera, que tendrá lugar el próximo el 13 de septiembre , con un recorrido de 11,7 kilómetros. La cita espera llegar al millar de participantes en esta edición.

Todavía es posible inscribirse para participar en la cita. Los interesados pueden completar este trámite en el Polideportivo Toso Muñiz, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas. Los participantes recibirán un dorsal y un vale que podrán canjear por un refresco a su llegada a meta. Para formalizar la inscripción, los interesados deberán aportar nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento.