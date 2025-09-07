Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Arizona Baby" recalará en Avilés con su nueva gira

Avilés

La banda vallisoletana "Arizona Baby" ha iniciado una gira en la que retoma sus actuaciones en salas que la llevará a recorrer varias ciudades españolas hasta el mes de marzo y una de sus paradas es Avilés. "Arizona Baby" finaliza un verano feliz en el que el ‘power-trío’ ha estado celebrando los 15 años de su mítico "Second to none" y ha disfrutado de momentos históricos como la Fiesta Aniversario en su Valladolid natal, en la que ha llenando la plaza Mayor .

Ahora, el grupo ha encontrado su "mejor momento emocional y profesional" y decide retomar la vuelta a las "sufridas" salas, entre ellas Santacecilia, en Avilés, en enero. Antes pasarán por la Sala Azkena de Bilbao; la Sala Garrison de Jaén; la Sala López de Zaragoza; la Tocata de Lleida; el Festival Helldorado de Vitoria; o la Sala El 21 de Huesca, entre otras.

