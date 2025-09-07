"Arizona Baby" recalará en Avilés con su nueva gira

La banda vallisoletana "Arizona Baby" ha iniciado una gira en la que retoma sus actuaciones en salas que la llevará a recorrer varias ciudades españolas hasta el mes de marzo y una de sus paradas es Avilés. "Arizona Baby" finaliza un verano feliz en el que el ‘power-trío’ ha estado celebrando los 15 años de su mítico "Second to none" y ha disfrutado de momentos históricos como la Fiesta Aniversario en su Valladolid natal, en la que ha llenando la plaza Mayor .

Ahora, el grupo ha encontrado su "mejor momento emocional y profesional" y decide retomar la vuelta a las "sufridas" salas, entre ellas Santacecilia, en Avilés, en enero. Antes pasarán por la Sala Azkena de Bilbao; la Sala Garrison de Jaén; la Sala López de Zaragoza; la Tocata de Lleida; el Festival Helldorado de Vitoria; o la Sala El 21 de Huesca, entre otras.