Calavero corona a los reyes de la repostería

La reina de las tartas de Calavero es Vanesa Flórez y lo es porque así lo determinó un jurado de expertos que sacó todo el jugo a su tarta que presentó ayer a concurso en la localidad illense. Compitieron casi una veintena de dulces de toda clase. La temática era libre, determinó Carlos Martínez Guardado, miembro del equipo encargado de valorar la repostería presentada a concurso. Tras el reparto del bollo, se celebró una animada verbena amenizada por el grupo "Ideas" y Azahara solista. Hoy, domingo, está prevista la popular ruta a caballo que finalizará con una misa solemne acompañada de gaita y tambor, para continuar con la subasta del ramu y sesión vermú acompañada del dúo "Sin pausa". Le seguirá una comida de hermandad con costillas y criollos.