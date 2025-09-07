Los colegios públicos de Avilés arrancarán el curso con más de 2.300 estudiantes

Los colegios de Avilés viven enfrascados en el recuento de matrículas para el curso escolar que arranca este martes. Estas semanas, los centros siguen atendiendo a aquellas familias interesadas en alguna plaza para sus hijos. Actualmente, según las cifras facilitadas por las direcciones, los diez colegios de la red pública en Avilés cuentan con unos 2.300 estudiantes matriculados, a los que en las próximas semanas se irán sumando nuevas incorporaciones que podrían corregir la pérdida de alumnado en algunos centros.

El mayor número se halla en El Quirinal, con 550 inscritos, de los cuales 165 son de Infantil. Desde la dirección se mostraron satisfechos ya que "un curso más mantenemos la confianza de las familias en nuestro proyecto". Además, se destacó el incremento de alumnado de cinco años, que ha pasado de 47 a 59 matrículas.

El Enrique Alonso, por su parte, prevé iniciar el curso con 350 alumnos, cifra similar a la del año pasado, que se fijó en 356. Esta misma semana, el centro incorporó ocho nuevos alumnos y la semana que viene podría sumar uno más. Como en El Quirinal, el mayor incremento se produce en Infantil, con 29 matrículas por las 20 del curso pasado.

Por detrás, cerca, se ubica el Palacio Valdés, que sigue la línea del curso pasado y ya ha aprobado la incorporación de 310 alumnos. Desde la dirección se confirmó que las familias siguen llegando en septiembre. Respecto al año pasado han sumado 10 alumnos y esperan alguna llegada de última hora excepto en 4.º y 6.º de Primaria, ya completos.

En el Marcelo Gago las cifras de Infantil y Primaria se sitúan en 237, aunque aún se prevé la incorporación de 5 niños más. En este último ciclo, precisamente, el colegio suma 17 clases, más que el curso anterior (que arrancó con 14). Esto es ya una tendencia habitual en el centro, que hace ocho años contaba con 98 estudiantes.

En cuanto a Villalegre, las matrículas se han reducido en 20, desde las 258 hasta las 223 oficiales de este año. En concreto, 48 pertenecen a Infantil (15 menos que el año pasado) y 175 a Primaria (eran 195 un año antes). Confían sumar dos alumnos en Infantil para llegar a medio centenar.

El Poeta Juan Ochoa, en La Luz, ya ha superado la barrera de los 200 matriculados. Esta cifra se ha hecho realidad tras un inicio de septiembre atareado, con 12 nuevas altas –2 en Infantil y 10 en Primaria–. Además, la dirección confía en poder tener más demanda tras la solicitud de otros dos impresos de matrícula.

Desde la dirección del Marcos del Torniello, en Versalles, detallaron que cuentan con 169 escolares en lista –6 menos que un año atrás–, 45 de ellos en Infantil. Respecto al curso anterior, suman 4 más y espera nuevas incorporaciones fuera de los plazos de matriculación.

El colegio de Llaranes ya superó el centenar de matrículas con 107. Las últimas, dos, esta misma semana. A partir del martes, podrían oficializarse tres más. El año pasado el centro acogió a 123 alumnos, por lo que, por el momento, se cifra en 16 matrículas la bajada.

La Carriona, por su parte, roza las 100 plazas ocupadas, las cuales podría alcanzar próximamente ya que están pendientes de matricular cuatro solicitudes. Respecto al año pasado, la dirección señala un "aumento considerable" tras un curso con 81 alumnos.

Por último, el Virgen de las Mareas, que este año se estrena compartiendo instalaciones con el jardín de infancia Jardín de Cantos, cuentan con 25 nuevos –10 en Infantil y 15 en Primaria–, misma cifra que el curso anterior tras la salida y entrada de 5 estudiantes.