Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés

El vehículo en el que circulaba antes acabar accidentado contra una farola figuraba denunciado por sustracción en Mieres

La carretera que une Salinas y Coto Carcedo donde se accidentó el automovilista en su huída, en una imagen de archivo.

La carretera que une Salinas y Coto Carcedo donde se accidentó el automovilista en su huída, en una imagen de archivo.

C. Jiménez

Avilés

Un conductor a la fuga, que circulaba en un vehículo robado y que, posteriormente, dio positivo en drogas, protagonizó este domingo una espectacular persecución policial que finalizó con el automovilista estrellado contra una farola en Salinas. Acabó detenido y se le imputan varios delitos contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron en torno a la diez y veinte de la mañana. Una patrulla de la Policía Local de Avilés que se encontraba en La Carriona requirió al conductor para que detuviera su vehículo. Lejos de atender la orden de los agentes, el conductor optó por no parar y darse a la fuga. Fue entonces cuando se inició una persecución que llevó al imprudente automovilista a atravesar la zona de Coto Carcedo a toda velocidad, según testigos de los hechos, para avanzar en su huida por la carretera que baja a Salinas.

En ese momento ya no pudo controlar el vehículo y acabó estrellándose contra una farola ya en el término municipal de Castrillón. Se constató entonces que circulaba tras haber consumido sustancias estupefacientes, pues dio positivo en la prueba de drogas.

Según la información recogida por la Policía Local, el coche figuraba denunciado por sustracción en Mieres. Al hombre se le imputan varios delitos contra la seguridad vial y continúa investigación sobre otros posibles hechos delictivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. Alarma en la ría por un incendio con varios focos
  3. Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
  4. Ruta ciclo-nudista por Palestina, esta sábado, en Avilés
  5. A la venta el antiguo economato de Ensidesa en Corvera: esto es lo que piden
  6. El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia', dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz
  7. Monteserín, orgullosa de mostrar Avilés al mundo con la salida de la Vuelta: 'Me gustaría muchísimo que volviera
  8. La marea propalestina toma las calles de Avilés en la salida de la Vuelta: “Hay que seguir apretando para expulsar al equipo de Israel”

Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés

Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés

EN IMÁGENES: Así ha sido la fiesta de San Justo y Pastor de Solís, en Corvera

EN IMÁGENES: Así ha sido la fiesta de San Justo y Pastor de Solís, en Corvera

Versalles sirve un menú en el que "no falta de nada" ( y de postre, tarta de queso)

Versalles sirve un menú en el que "no falta de nada" ( y de postre, tarta de queso)

Así ven en Avilés el "AndyMar", la lancha turística que recorre la ría en verano con parada para conocer los cañones submarinos

Así ven en Avilés el "AndyMar", la lancha turística que recorre la ría en verano con parada para conocer los cañones submarinos

Versalles se da un festín de tortillas (y dulces propuestas culinarias)

Versalles se da un festín de tortillas (y dulces propuestas culinarias)

Los colegios públicos de Avilés arrancarán el curso con más de 2.300 estudiantes

Los colegios públicos de Avilés arrancarán el curso con más de 2.300 estudiantes

"El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia", dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz

"El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia", dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz

San Adriano revive su pasado en una práctica lección de arqueología

San Adriano revive su pasado en una práctica lección de arqueología
Tracking Pixel Contents