Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés

Un conductor a la fuga, que circulaba en un vehículo robado y que, posteriormente, dio positivo en drogas, protagonizó este domingo una espectacular persecución policial que finalizó con el automovilista estrellado contra una farola en Salinas. Acabó detenido y se le imputan varios delitos contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron en torno a la diez y veinte de la mañana. Una patrulla de la Policía Local de Avilés que se encontraba en La Carriona requirió al conductor para que detuviera su vehículo. Lejos de atender la orden de los agentes, el conductor optó por no parar y darse a la fuga. Fue entonces cuando se inició una persecución que llevó al imprudente automovilista a atravesar la zona de Coto Carcedo a toda velocidad, según testigos de los hechos, para avanzar en su huida por la carretera que baja a Salinas.

En ese momento ya no pudo controlar el vehículo y acabó estrellándose contra una farola ya en el término municipal de Castrillón. Se constató entonces que circulaba tras haber consumido sustancias estupefacientes, pues dio positivo en la prueba de drogas.

Según la información recogida por la Policía Local, el coche figuraba denunciado por sustracción en Mieres. Al hombre se le imputan varios delitos contra la seguridad vial y continúa investigación sobre otros posibles hechos delictivos.