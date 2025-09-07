La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco

Inexplicable hallazgo en la localidad de Soto del Barco. Los vecinos de Llago y El Fondón pasaron este sábado intrigados por el hallazgo de tres maletas en la quintana de una casa en la que no vive nadie, a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil sotobarquense. Un vecino aseguró que ya las había visto en ese lugar a primera hora de la mañana. Pensó que serían de los nuevos propietarios de la vivienda, que residen en Extremadura.

Como por la tarde las maletas seguían en el mismo sitio, los vecinos decidieron avisar a los dueños a través de unas personas conocidas. Tras comprobar que las maletas no eran de los dueños de la casa, decidieron comunicar el hallazgo al cercano cuartel de la Guardia Civil.

Apertura de las maletas

En la vivienda se presentaron varios agentes, que decidieron abrir las maletas para ver si había alguna pista sobre su propietario. Comprobaron que pertenecían a un joven de Badajoz. Se da la circunstancia de que los familiares del joven acababan de presentar una denuncia por la desaparición de éste en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés. Al parecer, fue en esta ciudad donde se le perdió la pista al joven.

Policía Nacional y Guardia Civil han establecido un dispositivo de búsqueda para dar con el joven. En principio no se considera una desaparición de las llamadas inquietante, ya que nada apunta a que corra peligro la integridad del joven, lo que no quita que el asunto tenga unos ribetes un tanto extraños. Los agentes trabajan en la búsqueda con los detalles aportados por la familia del joven.

Los agentes de la Guardia Civil permanecieron en el lugar del hallazgo de las maletas durante buena parte de la tarde, hasta la llegada de los familiares del joven, que se hicieron cargo de las valijas. El asunto causó el consiguiente revuelo entre los vecinos de Soto del Barco, que no acertaban a explicarse el misterio de las maletas halladas de forma tan extraña.

Una extraña desaparición

