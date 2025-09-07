Luanco se inunda de solidaridad

Éxito rotundo. Un año más, los vecinos de Gozón y Carreño se han calzado las zapatillas para participar en "Kilómetros por el Sueño de Carmen", un proyecto que une tres carreras y que tiene un fin solidario: recaudar fondos para la investigación de la BPAN, una enfermedad neurodegenerativa rara que necesita visibilidad y apoyo para avanzar en su tratamiento. En total han sido más de trescientas las personas que han participado en las tres pruebas, que consistían en una marcha nórdica, una carrera Luanco-Candás y un cross para los más pequeños. "Estamos muy agradecidos, todo el mundo se ha volcado con nosotros, desde los Ayuntamientos hasta los voluntarios. La gente ha vuelto a responder muy bien", destacan desde la organización.

La BPAN es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la proteína beta-propeller, con invitados en el gen WDR45 (1-2 personas por millón de personas) causada por una mutación genética aleatoria en dicho gen, el cual fue descubierto en 2012 en un centro de investigación alemán. Es un trastorno que daña el sistema nervioso y es progresivo, lo que significa que empeora gradualmente. Las personas afectadas desarrollan una acumulación de hierro en el cerebro que se puede ver con imágenes médicas. La mayoría de los afectados son niñas, probablemente debido a que un menor número de varones sobreviven hasta el nacimiento, y en estos casos suelen padecer síntomas más graves que las mujeres.

La recaudación integra de las inscripciones de estas tres pruebas va destinada a la investigación de esta enfermedad, que sufren menos de veinte personas en toda España. Además, para aquellos que no quisiesen participar de forma directa también se habilitó una fila 0, para que así pueda colaborar económicamente en la iniciativa.

La Fundación Caja Rural de Gijón también se sumó a colaborar en la jornada deportiva, con la que esperan llevar la esperanza de una pronta curación a quienes padecen dolencias sin tratamiento por lo raro de su condición.