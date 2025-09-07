Nueva campaña de donación de sangre en Castrillón, esta semana
El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y la hermandad de Donantes de Sangre organizan esta próxima semana una campaña especial de donaciones de sangre en Castrillón. La unidad móvil para las extracciones estará situada delante del ayuntamiento desde el martes 9 hasta el jueves 11 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. En Asturias se necesitan a diario 180 bolsas de sangre, por lo que se invita a toda la población a sumarse a la iniciativa. Pueden donar sangre las personas mayores de edad que no hayan cumplido los 65 años, que pesen más de 50 kilos y no presenten patologías que se puedan transmitir por la sangre.
