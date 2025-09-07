El Parque Acuático se despide hoy hasta el próximo verano

El Parque Acuático de Corvera, el PACO, dejará de echar agua por sus toboganes este domingo y cerrará las puertas, al finalizar la jornada, tras un exitoso segundo verano de actividad que dio comienzo el pasado 11 de junio con un par de días de retraso a causa de la finalización de los últimos trabajos de mejora del espacio. Además, ya se trabaja en el próximo verano, para el que la instalación podría abrir sus puertas a finales de mayo. "El PACO se ha consolidado como una de las instalaciones de referencia en el verano asturiano y estamos muy satisfechos con el balance de la temporada", señalaba días atrás el regidor corverano, Iván Fernández.