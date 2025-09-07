Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parque Acuático se despide hoy hasta el próximo verano

C. G.

Las Vegas

El Parque Acuático de Corvera, el PACO, dejará de echar agua por sus toboganes este domingo y cerrará las puertas, al finalizar la jornada, tras un exitoso segundo verano de actividad que dio comienzo el pasado 11 de junio con un par de días de retraso a causa de la finalización de los últimos trabajos de mejora del espacio. Además, ya se trabaja en el próximo verano, para el que la instalación podría abrir sus puertas a finales de mayo. "El PACO se ha consolidado como una de las instalaciones de referencia en el verano asturiano y estamos muy satisfechos con el balance de la temporada", señalaba días atrás el regidor corverano, Iván Fernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents