Paseo de ancho a fondo por la ría

Una experiencia "espectacular". Así definieron algunas personas los paseos en barco por la ría de Avilés que durante este verano atrajeron a varios centenares de pasajeros. El "AndyMar" "cien por ciento made in Avilés", se ha convertido en una de los grandes polos de atracción de la villa en época estival con un trayecto que parte desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, al final del paseo "Manuel Ponga Santamarta, y que los miércoles hace una parada en el Espacio Portus para ofrecer una visita guiada de una a los asistentes. En esta ocasión, LA NUEVA ESPAÑA volvió a zarpar junto a pasajeros y tripulación para conocer la opinión de los asistentes, los cuales en pleno mes de septiembre son ya principalmente residentes en la comarca o en la región. Esos paseos combinados a lo largo de la ría y también para conocer lo profundo –el sistema de cañones submarinos de Avilés– ha permitido recibir solo en Espacio Portus, entre julio y agosto, 550 personas.

"Soy de Oviedo, pero siempre es bonito venir a Avilés y navegar por la ría junto a los amigos", declaró Mario Méndez, quien navegó acompañado por Pedro Conde. En opinión de Méndez, que ya ha realizado el trayecto con anterioridad junto a familiares, la recuperación de la ría de Avilés ha sido algo "muy meritorio" y que "ha supuesto un cambio a mejor para la ciudad". "Este es un espacio natural muy importante y la gente de Avilés y alrededores merecían disfrutarlo", señaló el ovetense.

Neófitas en los trayectos fueron Carmen Alonso y Margarita Pérez, de Avilés y Salas respectivamente, y que ya tenían ganas de disfrutar de un viaje en barco. "El año pasado ya intentamos venir, pero al final no nos fue posible", lamentó Alonso, quien puso en valor la iniciativa puesto que "todo lo que sea mostrar el potencial de Avilés es bienvenido". Además, la salense lanzó una recomendación a los asturianos, a quienes animó a acudir a los paseos en barco: "A veces nos maravillamos con lo que hay fuera pero no somos conscientes de lo que tenemos en nuestro entorno cercano. Actividades como esta sirven para poner luz en los tesoros que tenemos al lado de casa". Además de Alonso y Pérez, las avilesinas Silvia López y Ana Alonso, que iban acompañadas de sus hijas Olaya y Alejandra –"es la primera vez que vienen aquí, pero ya son marineros expertos", bromeaban las madres, también vivieron por primera vez la experiencia de un paseo sobre las aguas de la ría avilesina, de la que les hablaron "muy bien" y que consideraron que es "una propuesta genial para promocionar el turismo en la comarca".

La jornada estuvo marcada por la asistencia de "nuevos grumetes". Marisol Cordero, avilesina, Gloria Ruiz, onubense y residente en Gijón, y su hijo, Pelayo Hevia, también se subieron por primera vez a la lancha avilesina, aunque para el joven Hevia no fue ni mucho menos su primera travesía. "En Huelva se convirtió en todo un profesional. Le encanta navegar", señaló Ruiz sobre su hijo, que tenía "muchas ganas para poder ver peces y otros animales". Sobre la iniciativa de los paseos, que se pusieron en marcha en 2022 como herramienta de promoción turística, ambas señalaron que es "algo diferente" para disfrutar en época estival y que "siempre nos han hablado muy bien de ello".

A los mandos de la nave, con capacidad para veinte pasajeros, se encuentra Mario Bada, presidente del Club Náutico Marina de Avilés. Junto a él está Alejandro Castelao, encargado de dirigir el timón de la embarcación. "Un año más, el verano ha sido muy ajetreado. Los viajes han estado completos prácticamente todos los días. Ha sido un no parar", confesó Bada durante el primero de los turnos de navegación desde el pantalán de la Escuela de Vela hasta la desembocadura de la ría, con un atraque previo de una hora en el Espacio Portus "para descubrir los secretos del Avilés marítimo". Allí, los visitantes son recibidos por Nicolás Alonso, director de Portus y encargado de acompañar a los recién llegados, a quienes detalla el contexto histórico del puerto de Avilés, pone luz en los equipamientos del centro de interpretación del Espacio y desmenuza los secretos del Cañón de Avilés, una de las "grandes maravillas de Asturias" a 12 kilómetros de la costa, que alcanza casi los 5.000 metros de profundidad a lo largo de sus 75 kilómetros de longitud. Estas visitas guiadas a Portus dieron comienzo este verano y ya ha dejado "un muy buen sabor de boca". "Estamos satisfechos con esta iniciativa porque son dos actividades complementarias que generan gran contenido para el entorno", reflexionó Alonso. Desde enero ya suman 3.400 visitas, un 43% más que hace un año.

Bada detalló, por su parte, que en septiembre, el porcentaje de avilesinos y asturianos se incrementa considerablemente en estos paseos. "El año pasado, los pasajeros visitantes representaron el 30 por ciento. Quienes más se dejan ver por aquí son leoneses, madrileños y andaluces. Salen muy satisfechos", remarcó el presidente del Club Náutico.

Durante el presente año, las cifras de pasajeros en los paseos en barco van en aumento y se valoran muy positivamente los resultados logrados en lo que va de 2025. el paseo combinado por la ría y a Espacio Portus ha consolidado este centro de interpretación como espacio cultural sobre la historia de Avilés y su puerto, que facilita el disfrute tanto desde tierra como desde el medio acuático.

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, la procedencia de pasajeros de la comarca y de la región es del 55 por ciento. En junio, antes del inicio de los paseos, se cifró en 11.260 personas las que disfrutaron de los paseos en años anteriores. Concretamente, en 2022, aún en prueba piloto, se animaron a participar 1.268 personas. Posteriormente, en 2023, ya con cuatro meses de duración, las visitas rozaron los 5.000 participantes (4.893 en total ese año) que se superaron un año después con 5.099 en 2024. n