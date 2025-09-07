"El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia", dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz

Sergio Andrés Santa Rendón (Medellín, Colombia, 1983) es el nuevo párroco de Unidad Pastoral de Villalegre y La Luz. Este viernes presidió su primer oficio en la iglesia del Sagrado Corazón y, ayer, poco antes de su primer funeral en Avilés, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la iglesia de San Pablo.

-¿Cuándo llegó a España?

-Hace unos 20 años, más o menos. A la diócesis de Huesca. Y allí, pues, tuve una experiencia con una comunidad religiosa… Digamos que, por cosas de la vida, pues, acabé yo allí.

-¿Iba a ser un clérigo regular?

-Sí, sí, regular.Y luego, pues, vine a Huesca.

-O sea, unos frailes de España van a Colombia y...

-No, no, yo estaba en Colombia de fraile. Y de Colombia vengo a Huesca. Empiezo en el seminario de la Santa Cruz de Huesca. Y allí, pues, estoy unos cuatro años.A los cuatro años me he trasladado a Oviedo.

-Sanz era el obispo de Huesca.

-Sí, claro.

-O sea, que lo conoce entonces de aquel momento.

-Sí, sí, sí. Y ya está. Vengo hasta aquí a Oviedo. Termino mis estudios aquí en Oviedo. Me ordenan diácono en Oviedo y luego presbítero.

-¿Y marcha a Los Oscos?

-De ahí marcho a Tineo.Tineo es mi primera experiencia pastoral. Estoy allí de diácono. De Tineo marcho a los Oscos. De los Oscos vengo a Pola de Siero. Y de Pola de Siero a Villalegre y La Luz.

-Vamos, paso por paso. ¿Cómo es el paso de fraile a diácono?

-Pues, no lo sé. El Señor va mostrando y va abriendo caminos. Por medio de una religiosa conozco a don Jesús [Sanz] y me vengo. Sin más, ¿no? De alguna manera, como atendiendo el llamado de Dios y pista.

-¿Su familia era religiosa?

-Religiosos, entendiendo como religioso, practicantes de la fe, sí. Son católicos, una familia cristiana pues de ir a misa los domingos. Y bueno, pues ahí conocí a Dios y me enamoré de Dios.

-¿Y qué tal fue la experiencia en Huesca?

-Yo creo que yo seguí lo que Dios me iba comentando y me vine así, a ciegas.

-¿En qué momento pasa de ser civil a religioso? Es decir, ¿hubo una epifanía?

-No. Fue simplemente una propuesta que me hace una religiosa y ya está.

-Ella vio más que usted.

-Puede ser, sí, sí, puede ser. Pero yo simplemente era un chiquillo que andaba por ahí, por el convento.

-¿Qué quería ser de mayor?

-Desde niño, cura, siempre.

-¿Cura?

-Sí, sí.

-Está en Tineo y se marcha a Los Oscos. ¿Menudo cambio?

-Es bonito, es un sitio guapísimo, con paisajes que yo no había visto en mi vida. Me llamaba la atención que a los árboles les crece musgo. En la propia corteza. Eso no lo había visto en mi vida. Luego, pues la nieve, todo lo que tiene que ver con el otoño.

-¿Cuántas parroquias tenía?

-Allí eran nueve. Todas con una extensión muy grande. Pasaba mucho tiempo en el coche. Pocas personas, pero personas que entregan el corazón y el alma a todos. Es un sitio que recuerdo con mucha alegría y con mucho cariño.

-O sea, que empieza de cura rural y luego atiende un destino a mitad de camino de lo urbano y lo rural: la Pola y Valdesoto. ¿Le ha fastidiado no poder estar en Valdesoto, ahora que es "Pueblo Ejemplar"?

-Pues mire, coincide que cuando llego yo a Los Oscos, hacen a los tres concejos de aquella comarca "Pueblo Ejemplar". Ahora marcho de Valdesoto y Pueblo Ejemplar.Pues me lo tomo con alegría. Han trabajado mucho por ello. Valdesoto es un pueblo que se mueve mucho culturalmente. Hay chavales muy comprometidos, asociaciones de festejos, hay movimientos culturales, un montón.

-¿Y el cura tuvo que ver también en ese trabajo?

-No, eso es más un movimiento del pueblo, un movimiento cultural y una iniciativa de los chavales y de los vecinos.

-¿Cómo vivió el cambio del pueblo a la ciudad?

-Es una realidad distinta, en el pueblo eres uno más del pueblo. En las ciudades te conocen menos, entonces claro, la relación es distinta.En el pueblo entras a la cocina, en la ciudad, pues en el bar o en la cafetería o en la misma iglesia. Pero claro, es una relación distinta con la gente.

-¿Qué sabía de estas parroquias cuando el Arzobispo le cambia el destino?

-Nada, a ver, conocía la ermita de La Luz. Uno de mis amigos sacerdotes es nacido en Villalegre, David Álvarez. Entonces yo estuve aquí, en Villalegre, en su primera misa, en la misa de acción de gracias que hacemos cuando somos ordenados. Yo estuve ahí en esa misa.

-¿Dónde fue la suya?

-En San Nicolás de Bari, en Avilés.

-O sea que ya tenía vínculos con la ciudad.

-Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo estuve en Avilés siendo seminarista. Yo coincidí con don Juan Antonio Menéndez.

-¿El obispo?

-El obispo. Fue en su último año en la parroquia, y los primeros meses con don Manuel Antonio Díaz.

-¿Qué lee han contado de este territorio?

-En Villalegre, pues, indianos. En San Pablo, bueno, en La Luz, pues un barrio obrero. Ensidesa y, luego, Arcelor, ¿no? Y la ermita, pues, que fue patrona de Avilés hace un poco de tiempo, creo que en el año 2000 o por ahí. Es lo que sé, nada más. Mi relación con Villalegre, pues, era simplemente esta primera misa que le cuento de David, y la ermita, pues, por ser la ermita, ¿no?

-¿Qué sensaciones ha tenido con esta presentación primera en Villalegre?

-Estoy dispuesto a hacer la mudanza y a lo que venga. O sea, yo tengo mucha ilusión de trabajar. Ayer [por el viernes] la gente pues se portó muy bien, con ilusión, con esperanza, con el corazón abierto para lo que Dios nos vaya mostrando. El sacerdote es el animador de la fe en cada parroquia, y, pues, el pueblo, yo creo que me ha acogido con ilusión y con cariño. Así que, para adelante